GdS – Inter, da Dybala e Lukaku al rinnovo di Skriniar: le 6 priorità segnate sull’agenda

Le 6 priorità di casa Inter sul mercato , prima ancora di ufficializzare il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi . Le svela oggi La Gazzetta dello Sport, che spiega nel dettaglio le strategie dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Tra colpi in entrata, in uscita e prolungamenti di contratto appunto.

“La dirigenza nerazzurra si trova infatti impegnata su più fronti, alcuni dei quali anche imprevisti. L'addio di Perisic, ad esempio, ha imposto una ridefinizione delle strategie di intervento sulle corsie. Ma in agenda, segnati in rosso, ci sono anche il rinnovo di Skriniar, la risoluzione dei rapporti con Vidal e Sanchez e il pressing stretto su Dybala e Lukaku. Insomma, per l'ad Marotta e il ds Ausilio sono già giorni di lavoro intenso e contatti frenetici e lo stesso vale anche per Inzaghi, seppur in tono minore, perché il tecnico finora è stato coinvolto e costantemente informato delle strategie a breve e lungo termine. Inzaghi è infatti perfettamente al corrente di quelli che sono i piani societari, tanto in termini di rafforzamento quanto di sacrifici necessari. Ecco perché, già focalizzato sulla prossima stagione, la questione rinnovo è considerata anche da lui come una mera formalità”, si legge.