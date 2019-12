Mercato Inter, stallo per Vidal. Di Marzio: “Arturo preme ma il Barcellona ha ribadito che…”

Ieri è stata una giornata importante perché ci sono stati contatti tra Inter e Barcellona per Vidal. La trattativa rischia di complicarsi per i nerazzurri: “I contatti della giornata di ieri sono proseguiti anche nelle ultime ore, ma il Barcellona ha ribadito all’agente del cileno di non volerlo lasciar partire a gennaio”, spiega Gianluca Di Marzio che però sottolinea come il cileno spinga per lasciare il Barça per avere maggiore spazio. L’affare Inter-Vidal è in una fase di stallo, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

(gianlucadimarzio.com)