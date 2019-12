Vidal, è grande freddo col Barça. Inter e Conte in pressing, il prestito solo a una condizione

Nel mercato di gennaio Conte si aspetta qualche rinforzo e le sue richieste sono principalmente in mezzo al campo. la dirigenza nerazzurra è al lavoro e tra gli obiettivi dell’Inter c’è Arturo Vidal del Barcellona che ieri non ha preso bene l’esclusione dal Clasico tra Barcellona e Real Madrid.

“Ad Antonio Conte farebbe parecchio piacere avere Vidal a gennaio, visto che le caratteristiche del cileno sono l’esatto identikit del centrocampista che il tecnico chiede per far fare il definitivo salto di qualità all’Inter nel tentativo di assalto alla Juve per lo scudetto. E viceversa: il cileno sa che all’Inter avrebbe uno spazio che al Barcellona al momento non ha. De Jong è intoccabile, Rakitic in clamorosa risalita (5 partite da titolare di fila dopo un lungo oblio), Busquets è sempre Busquets, Arthur è fuori solo perché infortunato. E ieri a combattere per un posto a centrocampo è apparso pure Sergi Roberto. Oggi dietro a Vidal per Valverde c’è solo il giovane Aleñá. Ecco, con tutto il rispetto, non la posizione che uno si aspetta per continuare a credere di essere parte importante del progetto blaugrana”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Il Barcellona ha bisogno di soldi: devono entrare 150 milioni di euro prima del 30 giugno. Per questo i catalani sono disposti a privarsi di Vidal, ma solo dietro al versamento di una cifra cospicua, che si può ipotizzare intorno ai 20-25 milioni di euro. Niente prestiti (soluzione molto gradita invece a Milano), se non con obbligo di acquisto a giugno. A complicare la cessione del Re Arturo può intervenire il prestito di Aleñá, promesso al Betis per gennaio. Se dovesse andar via il canterano sarebbe ovviamente più complicato veder allontanarsi dal Camp Nou anche il cileno. Però tra un prestito e una vendita al Barça preferiscono la seconda opzione. Ci sono dunque tante condizioni perché Arturo Vidal passi all’Inter all’inizio del 2020. Non per l’arrabbiatura di martedì, ma per motivi molto più seri e concreti”, spiega il quotidiano.