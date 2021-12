Mercato Inter, Kolarov può partire già a gennaio. Ma prima serve un sostituto

Il difensore serbo ha giocato solamente 4 spezzoni di partita fra campionato e Champions League fin qui: il punto

Nell'Inter che vola in testa alla classifica c'è spazio per tutti: una scelta, quella di coinvolgere tutto il gruppo, che sta dando i suoi frutti, e che sta premiando il lavoro di Simone Inzaghi e del suo staff. Chi però sta vedendo il campo con il contagocce è Aleksandar Kolarov: il difensore serbo, dopo aver rinnovato il suo contratto in estate, ha giocato fin qui solamente 4 spezzoni di partita fra campionato e Champions League, e il suo contributo si sta vedendo più nello spogliatoio che fuori.