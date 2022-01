Mercato, proposto all’Inter un nome top a zero: “Ma per il club non è priorità”

Il retroscena di mercato raccontato da Repubblica: proposto in viale della Liberazione un nome di livello assoluto

Sono diversi i grandi giocatori che la prossima estate si svincoleranno dai propri club: già a febbraio, questi, potranno infatti accordarsi con un'altra società a parametro zero. E, come svela Repubblica, è stato proposto all'Inter un nome di livello assoluto: "Nelle ultime ore alla dirigenza interista è stato proposto Angel Di Maria. L’argentino, 33 anni, è in scadenza di contratto a giugno e prima di prendere inconsiderazione le offerte provenienti dal campionato argentino, vuole sondare il terreno per restare in Europa. L'argentino comunque non è una priorità al contrario di Matthias Ginter".