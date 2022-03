Mercato, Scamacca all’Inter? Barzaghi: “Le mie fonti mi dicono che…”

Il giornalista di Mediaset ha parlato così del futuro di Gianluca Scamacca, primo obiettivo per l'attacco per l'Inter

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così del futuro di Gianluca Scamacca, primo obiettivo per l'attacco per l'Inter: “Le mie fonti danno in pole un club inglese. Il Milan si è fatto sotto con un’offerta cumulativa con Berardi per circa 45 milioni di euro. Le richieste del Sassuolo sono troppo onerose, anche per l’Inter. Se ci fosse la possibilità di inserire qualche contropartita sarebbe più percorribile. Non sottovaluterei le sue dichiarazioni che apriva ad un’esperienza all’estero”.