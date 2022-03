Mercato, c’è un nome da non depennare: “Verrebbe di corsa all’Inter”

C'è un nome che resta sui taccuini nerazzurri e che potrebbe rientrare in gioco in assenza di opportunità migliori

"Chi all’Inter verrebbe di corsa è Nahitan Nandez, giocatore in grado di ricoprire indifferentemente tutti e cinque i ruoli di centrocampo". Non ha dubbi in merito Tuttosport, che nella sua edizione odierna spiega come l'uruguaiano culli ancora il sogno di vestire nerazzurro la prossima stagione. La società ha però virato su altro, ma non si esclude che Nandez possa rientrare qualora manchino le alternative.