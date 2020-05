Mertens, l’ultimatum di De Laurentiis: entro una settimana la firma o i saluti. L’Inter attende

Tra i giocatori seguiti dall’Inter che potrebbero far parte della prossima rosa di Conte c’è anche l’attaccante del Napoli Dries Mertens: Il belga è in scadenza di contratto e pare aver trovato un’intesa col club nerazzurro, ma il capitolo Napoli non è ancora del tutto chiuso.

“C’è il rischio concreto che il nazionale belga si accordi con l’Inter. Lì, ritroverebbe Romelu Lukaku, suo amico è compagno in nazionale, il suo primo sponsor. Durante la fase di discussione, i giocatori interessati hanno posto delle condizioni: si sono detti pronti a firmare purché il presidente prendesse in considerazione l’ipotesi di annullare il procedimento in corso relativo alla richiesta di arbitrato per le multe e l’azione legale minacciata per i diritti d’immagine. E dinanzi a questa presa di posizione, Aurelio De Laurentiis ha alzato il muro che, al momento, pare proprio invalicabile”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“De Laurentiis sa di essere nel giusto e come è sempre stato pronto a gratificare la squadra dal punto di vista economico, così non ha ammesso quel voltafaccia dei giocatori. Una situazione che potrebbe portare a clamorose rotture. Il Napoli non ha più intenzione di aspettare, a Mertens ha dato ancora una settimana di tempo per decidersi a firmare. Diversamente, potrà andare”, spiega il quotidiano.