Cds – Inter, ecco il messaggio che si sono scambiati Marotta e Conte: ora i fatti

Antonio Conte e Beppe Marotta hanno chiuso le polemiche della settimana scorsa nel pre e post Inter-Torino. Il cielo nuovamente sereno in casa nerazzurra viene raccontato così dal Corriere dello Sport.

“Ricominciamo. In sintesi, è il messaggio che si sono scambiati Marotta e Conte a cavallo del match con il Torino. Tutto a posto, tutto rientrato quindi? Beh, era obbligatorio che, dopo la settimana più turbolenta dallo sbarco di Conte sulla panchina nerazzurra, fosse necessario calmare le acque. E, in questo senso, ha contribuito in modo determinante anche il ritorno alla vittoria. I buoni propositi, però, devono essere trasformati in fatti concreti. Significa che, da un lato, Conte dovrà spingere la squadra a ottenere il massimo da questo finale di stagione, con il secondo posto in campionato e l’Europa League come obiettivi, e, dall’altro, la società si adopererà per mettere il tecnico nelle condizioni di compiere un altro passo avanti nella prossima stagione”.