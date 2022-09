Inter, retroscena: “Dopo il Bayern confronto Inzaghi-squadra. Ecco come ha reagito il gruppo”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena relativo al post partita di Inter-Bayern, terminato 2-0 per i tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena relativo al post partita di Inter-Bayern Monaco, terminato 2-0 in favore dei tedeschi. Dopo la gara, infatti, c'è stato un confronto tra Simone Inzaghi e i calciatori, per analizzare errori e provare a compattare tutti in un momento difficile. Il gruppo, scrive la rosea, ha reagito nel migliore dei modi: