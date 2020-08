CorSera – Messi, se cambia sono due le destinazioni possibili. Zhang lo sogna nell’Inter

Il futuro di Lionel Messi è incerto. Per la prima volta l’argentino potrebbe lasciare il Barcellona, il rapporto col presidente Bartomeu è ai minimi termini e sulle sue tracce c’è anche l’Inter.

“Il contratto di Messi con il Barcellona scade nel 2021, la clausola rescissoria da 700 milioni in questa situazione è come se non esistesse. La sua valutazione si aggira attorno ai 100-120 milioni, adesso come mai è fondamentale la sua volontà. Se dovesse decidere di cambiare, sono due le destinazioni possibili: il Manchester City di Guardiola e l’Inter. Messi e il papà hanno acquistato casa a Milano, dal punto di vista fiscale il trasferimento in Italia li agevolerebbe, Zhang sogna di averlo nella sua squadra da quando ha acquistato il club nerazzurro”, si legge sul Corriere della Sera.