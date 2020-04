Gds – Messi? Sembra un’utopia immaginarsi un futuro lontano dal Barça, anche se l’Inter…

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dall’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, hanno iniziato a far sognare i tifosi dell’Inter. “Io credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l’Inter in questo momento”, ha dichiarato Moratti. A proposito di un ipotetico futuro lontano da Barcellona, la Gazzetta dello Sport scrive: “Messi, al Barcellona addirittura dal 2000, sta vivendo giorni un po’ complicati: la questione del taglio degli stipendi ha confermato che i rapporti tra squadra e dirigenti sono sempre più glaciali. Ma immaginarsi un futuro lontano dalla Catalogna sembra ancora un’utopia, anche se l’Inter di Suning è uno di quei pochi club (Manchester City, Psg, Juve) che potrebbero davvero fare un pensiero all’argentino“.

(Gazzetta dello Sport)