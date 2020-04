TS insiste: “Messi-Barça, mai così lontani. Inter, può esserci una ciliegina risolvi guai”

“Fake news”. Queste le due, forti, parole usate da Lionel Messi ieri sera. La Pulce ha infatti preso una netta posizione in merito alle recenti notizie trapelata in Argentina in merito ad un suo possibile approdo all’Inter. Secondo Tuttosport, però, l’ipotesi non è del tutto tramontata. Spiega il quotidiano, infatti, che il giocatore e il club non hanno mai assunto posizioni così distanti. Causa recenti frizioni ed un mai raggiunto accordo per il prolungamento del contratto. La Pulce vorrebbe infatti aumentare di altri 10 milioni il suo ingaggio, arrivando addirittura a 40 milioni di euro a stagione.

Messi potrebbe però dunque decidere di liberarsi in estate, come fatto da Cristiano Ronaldo col Real Madrid due anni fa. Per l’Inter quindi potrebbero bastare anche 100 milioni di euro circa, una cifra comunque molto alta: “A quel punto potrebbero essere trovate delle formule alternative e il cartellino di Lautaro Martinez potrebbe essere la classica ciliegina risolvi guai. Il problema – spiega Tuttosport -, per l’Inter – che la scorsa estate ha versato quasi 80 milioni per Lukaku – sarebbe rappresentato dall’ingaggio che Messi chiederebbe, di circa 50 milioni netti a stagione. L’Inter ha superato i 400 milioni di ricavi, ma fra ingaggio e ammortamento annuale, Messi costerebbe al club più di 90 milioni. Un peso sopportabile? Certo, aumenterebbero gli incassi da stadio fra abbonamenti e biglietti venduti, ci sarebbe un grande incremento di magliette vendute, ma sarebbe fondamentale l’aiuto di diversi e nuovi sponsor, così come accadde nel 1997 con Ronaldo che allora diventò il volto planetario dell’Inter“.