Marca – Messi, altro che pace: addio al Barcellona possibile. Ma non per l’Inter: solo 2 opzioni

Per Leo Messi è un momento di profonda riflessione. Nel Barcellona pronto alla rivoluzione dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, risolto il nodo allenatore con l’arrivo di Ronaldo Koeman al posto dell’esonerato Setien, tiene banco il futuro della ‘Pulce’.

E nonostante il presidente Bartomeu si dica sicuro che l’argentino resterà in blaugrana, dichiarando che è un punto inamovibile del nuovo progetto, per ‘Marca’ nulla può essere escluso. Il giocatore, legato ai catalani fino al giugno 2021, sta seriamente meditando sul suo futuro. Compresa la partenza immediata, considerato che il nuovo Barcellona avrà bisogno di tempo per tornare vincente in Europa.

E Messi, che ha compiuto 33 anni a giugno, potrebbe pensare di abbracciare una big con un progetto già consolidato: perché non vincere titoli a livello collettivo implica non raggiungere risultati individuali, in primis l’ambito Pallone d’Oro.

Le uniche società, sottolinea ‘Marca’, in grado di sostenere il costo dell’operazione sono Psg e Manchester City. Nelle file dei francesi appena arrivati alla prima finale di Champios League della loro storia l’argentino ritroverebbe l’amico Neymar, con il quale gli piacerebbe tornare a giocare. Il City invece come carta vincente può calare la presenza in panchina di Pep Guardiola, con cui Messi vorrebbe tornare a lavorare.

Non si può dimenticare che i momenti migliori della carriera della ‘Pulce’ hanno coinciso con la gestione del tecnico spagnolo. E non va scordato che nel City milita un grande amico di Messi, Aguero. Quanto all’ipotesi Inter, secondo il giornale non è una destinazione che attragga particolarmente l’argentino.

(La Presse)