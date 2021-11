GdS – Milan-Inter, Inzaghi riflette: possibile sorpresa in extremis a centrocampo

Simone Inzaghi potrebbe sorprendere tutti con una scelta a sorpresa in mezzo al campo nel derby

Un solo dubbio accompagna Simone Inzaghi a pochi giorni dal derby col Milan di domenica sera. L'allenatore dell'Inter ricollocherà Perisic a sinistra, confermerà Darmian sulla destra, ma in mezzo non ha ancora scelto l'uomo che completerà il terzetto con Barella e Brozovic. Calhanoglu al momento è in vantaggio su Vidal: "Inzaghi lo immagina dal primo minuto, da grande conoscitore del derby qual è sa bene quanto in partite del genere la componente motivazionale possa fare la differenza. Calhanoglu ha voglia di giocare contro la sua ex squadra, ha voglia di dimostrare. Ed è un elemento di cui Inzaghi non può non tener conto", spiega la Gazzetta dello Sport.