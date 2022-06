Corriere Fiorentino – Inter, sondaggio Milenkovic. Spunta un’ipotesi Dzeko

Il quotidiano parla dell'interesse di Marotta per il difensore e di un possibile addio al bosniaco se davvero arrivasse la coppia Dybala-Lukaku

L'Inter aspetta un'offerta importante per uno dei suoi difensori, che sia Skriniar o che sia Bastoni. Per questo Marotta avrebbe sondato anche la pista che porta a Milenkovic che ha un contratto in scadenza tra un anno e potrebbe essere un'opportunità.