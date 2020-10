Miliardari cinesi, Zhang Jindong sale a 15 miliardi (+2%). Ma nella top 50 scivola fino a…

Zhang Jindong, patron di Suning, ha perso diverse posizioni nella classifica dei miliardari cinesi. E’ stata diffusa oggi, da Calcio e Finanza, la Hurun Rich List 2020, relativa proprio ai super ricchi di Cina. Zhang senior, che nel 2019 era 15esimo, è scivolato fino al 40esimo posto, perdendo ben 25 posizioni.

Ma il patrimonio del fondatore di Suning è cresciuto comunque del 2%, attestandosi a 15 miliardi di dollari. Una crescita non sufficiente a tenere il passo degli altri super ricchi.

In testa permane Jack Ma, con un patrimonio di 58,8 miliardi. Ma Huateng, di Tencent, è secondo con 57,4 miliardi mentre in terza posizione c’è la new entry Zhong Shanshan, del gruppo farmaceutico YST, con un patrimonio di 53,7 miliardi di dollari.