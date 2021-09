Inter, iniziativa Socios sold out: un milione di Fan Token polverizzati dai tifosi

L'iniziativa del nuovo partner nerazzurro è stata accolta con grandissimo entusiasmo, tanto che i Token sono andati esauriti

Nella giornata di oggi Socios ha messo in vendita per l'Inter i Fan Token per i tifosi. L'iniziativa del nuovo partner nerazzurro è stata accolta con grandissimo entusiasmo, tanto che i Token sono andati esauriti in poco tempo.