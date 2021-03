Milito: “Che emozione essere nella Hall of Fame. Inter grande club, grazie ai tifosi”

Fra i nuovi membri della Hall of Fame dell'Inter c'è anche Diego Milito, fra i grandi protagonisti della leggendaria stagione del Triplete

Fra i nuovi membri della Hall of Fame dell'Inter c'è anche il Principe, Diego Milito, fra i grandi protagonisti della leggendaria stagione del Triplete nerazzurro del 2010. Ecco le sue dichiarazioni a Inter TV:

EMOZIONE - "E' ancora emozione guardare le immagini degli anni nerazzurri. Difficile da spiegare quello che sento, è una giornata speciale. Sono fiero di tutto questo. Un grazie ai tifosi che me l'hanno permesso. Mi emoziono ancora, perché non è facile essere al fianco di leggende di questo grandissimo club".

TROFEI - "Tutti i trofei hanno un significato speciale per me, perché non è facile vincere. Al di là della Champions, scelgo lo scudetto del 2010, perché è stato sofferto fino alla fine. A un certo punto, la Roma ci aveva sorpassato. Vincere a Siena quando mancava poco alla fine, è stato il frutto di tutto un anno ed è stato molto difficile vincerlo".