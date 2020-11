Atalanta-Inter, la minaccia di Doveri alle panchine: “La prossima volta facciamo…”

Una buona direzione tecnica, quella di Daniele Doveri in Atalanta-Inter. L’arbitro ha infatti giudicato in maniera giusta gli episodi cardine della partita, tra cartellini e situazioni in area di rigore. Tuttosport, nella sua classica moviola, svela anche una frase pronunciata dallo stesso direttore di gara durante la partita: «La prossima volta chiamami che facciamo un po’ di pulizia». Con piglio da sceriffo, Daniele Doveri da Volterra si è rivolto al quarto uomo Ghersini dopo che Conte (soprattutto) e Gasperini si lamentavano per un fallo in mezzo al campo di Pasalic su Brozovic.

Complice l’assenza di pubblico, i pochi presenti hanno perfettamente udito la minaccia che ha partorito il classico “oooh” dalla tribuna, anche perché a tutti è parso che il signor Doveri l’abbia sparata un po’ grossa. Il richiamo ha avuto comunque il suo effetto, considerato che da allora la gara è filata liscia nonostante un paio di episodi dubbi (il fallo “da arancione” di Vidal su Gomez) e un contatto tra D’Ambrosio e Miranchuk in area interista al 93′. Episodi che Gasp e Conte hanno accolto con aplomb inglese”, si legge.