Inter, Mkhitaryan sempre più una certezza. Segnali dalle corsie, rimane un problema

L'Inter torna da Siviglia rimediando un pareggio in casa del Betis. Prestazione di livello per l'armeno, qualche amnesia in difesa

Andrea Della Sala

Pareggio per l'Inter in casa de Betis a Siviglia. Inzaghi riceve buone notizie dall'avanzamento di Mkhitaryan, meno dalla difesa.

"Simone ha provato ancora una volta il trio di nuovi titolari in difesa, Skriniar-Acerbi-Bastoni, e ha rilucidato Calhanoglu da regista, visto che è impossibile dire adesso come starà Brozo quando tornerà in Italia. Tra le mosse del tecnico, però, continua a spiccare Mkhitaryan in versione mezzapunta alle spalle di Dzeko: non un esperimento, ma sempre più una certezza. Anzi, una tentazione nella costruzione della squadra anti-Spalletti. L’armeno ha mostrato le doti di assaltatore e creato qua e là scompiglio in una partita a tratti soporifera", analizza La Gazzetta dello Sport.

"In una occasione la difesa andalusa è riuscita a salvare alla garibaldina, in un’altra Claudio Bravo ha fatto la parata più difficile della serata. Il resto dei segnali, poi, è arrivato dalle fasce: nel primo tempo hanno sfondato spesso Bellanova a destra e Gosens a sinistra. Il primo ha la missione di non far rimpiangere Dumfries, che tra poco tornerà nelle sue terre, il secondo prova ad allontanare l’ombra ingombrante di Dimarco. Il problema nerazzurro non sta là, semmai in certe dormite nella fase difensiva", aggiunge il quotidiano.