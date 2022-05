Mkhitaryan, cifre molto più basse. E c’è Decreto Crescita. Clausola pro-Inter dopo un anno

Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all'Inter. Ma le cifre dell'eventuale trasferimento sono diverse rispetto a quanto paventato

"Il contratto su cui è arrivato il sì è un biennale da 3,5 milioni totali, bonus facili compresi, ma per i nerazzurri una boccata di ossigeno arriverebbe dalla possibilità di attingere ancora ai benefici del Decreto Crescita: l’armeno li ha ottenuti dopo due anni passati in Italia e li conserverebbe passando da un club all’altro della Serie A. Tradotto: i 2,8 di parte fissa garantiti dalla proposta nerazzurra, al lordo costerebbero “solo” 3,5. In più, ai nerazzurri rimarrebbe pure la possibilità di recedere dal contratto un anno dopo, qualora il giocatore non garantisse alcuni obiettivi minini nel 2022-23: un modo per tutelarsi su eventuali crolli fisici", spiega la Gazzetta dello Sport.