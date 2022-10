Mkhitaryan: “Domani la gara più importante. Ancora Inter non perfetta ma…”

Domani sera l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Viktoria Plzen. La squadra di Inzaghi ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con un turno d'anticipo. Alla vigilia della sfida, in conferenza stampa, ha parlato il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan:

"Vogliamo essere più in alto possibile, non è ancora l'Inter che vogliamo. Possiamo ancora migliorare, offensivamente e difensivamente. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".

Avevi scritto inizio della rimonta dopo Sassuolo. Se dovessi indicare un aspetto in cui siete più migliorati?

"Scriviamo su internet per social media, non quello che pensiamo. Avevo detto che iniziamo una nuova pagina per l'Inter. Partita dopo partita giocheremo sempre meglio. Sassuolo non è stato facile, poi con fiducia siamo andati al Camp Nou per vincere. Domani la partita più importante del girone, dobbiamo vincere per passare il girone".