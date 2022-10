Inter, Mkhitaryan si sblocca. “Gol dal peso specifico enorme. E alla fine del match…”

Il primo gol di Mkhitaryan con la maglia dell'Inter rimarrà impresso nella mente dell'armeno e dei tifosi nerazzurri per un bel po'

Ma mai avrebbe pensato a una prima gioia da un peso specifico così importante per la sua Inter. Henrikh Mkhitaryan è ancora frastornato quando racconta la sua emozione nel post gara", spiega La Gazzetta dello Sport che riprende una sua dichiarazione a Sky: