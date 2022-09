Mkhitaryan: “Ringrazio la squadra. Barça? Dobbiamo fare il meglio per andare avanti”

“Volevo ringraziare i miei compagni e fare i complimenti, abbiamo fatto di tutto per palleggiare e creare occasioni. Meno male che abbiamo segnato nel primo, nel secondo sarebbe stato più difficile. Lo sapevamo che sarebbe stata difficile, l’abbiamo preparata e giocata bene e per questo abbiamo vinto la partita. Centrocampo dell’Inter? La squadra è pronta per questo, per giocare ogni tre giorni, siamo tutti pronti. Non gioco io gioca un altro, non c’è differenza. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Dall’anno scorso la base della squadra è rimasta la stessa, tutti sanno come giocare e i miei compagni mi aiutano tanto, li ringrazio. Noi non pensiamo a quante chance abbiamo, ogni partita è importante, ora siamo concentrati sull’Udinese e poi penseremo al Barcellona, il gruppo è molto difficile, dobbiamo lottare e fare il meglio per andare avanti”.