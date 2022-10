Inter, Mkhitaryan: “Posso e possiamo essere ancora più forti. Non pensavo di…”

Le parole dell'armeno: "Dove possiamo arrivare? Vogliamo arrivare più in alto possibile: non è facile, dobbiamo migliorare"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell'Inter, ha parlato così in vista della gara di domani contro il Viktoria Plzen:"Non avevo mai pensato di arrivare all'Inter e di giocare tutte le partite da titolare in Champions: è una scelta del Mister, io provo ad aiutare la squadra con la mia esperienza. Abbiamo fatto bene, possiamo migliorare anche domani se vinciamo: è una partita ancora più importante rispetto alle due col Barcellona, dobbiamo fare di tutto per vincere.

Dove possiamo arrivare? Vogliamo arrivare più in alto possibile: non è facile, dobbiamo migliorare e fare le cose meglio, dobbiamo imparare e studiare, possiamo fare di più. Anche dopo Firenze ho detto che c'è un'Inter ancora più forte, dobbiamo arrivare ad esserla. Ancora non ho dato il meglio, posso essere ancora più forte: sono sicuro che arriverò al livello che voglio raggiungere. Mi conosco bene, so cosa posso fare, so fare meglio e ho ancora spazio per imparare ed essere più forte".