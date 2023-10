Mkhitaryan a Sky: “Rinnovo? Dipende dall’Inter, io lavoro per allungarmi la carriera”

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così a Sky Sport prima di Inter-Salisburgo in programma domani in Champions

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così a Sky Sport prima di Inter-Salisburgo in programma domani in Champions. “Non era facile giocare col Torino, nel primo tempo abbiamo faticato, poi abbiamo fatto ciò che volevamo e abbiamo vinto facendo 3 gol, era molto importante vincere per avere un umore positivo in vista di domani anche”.