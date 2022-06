Mkhitaryan, fissate le visite con l’Inter. Il centrocampista ha già parlato con Inzaghi

Il centrocampista della Roma ha rifiutato l'ultima proposta dei giallorossi e ha detto sì all'Inter, presto sosterrà le visite mediche

Inter ormai prossima a siglare il primo colpo di mercato. Mkhitaryan vestirà la maglia nerazzurra, a nulla è servito l'ultimo rilancio della Roma per cercare di convincerlo a rimanere nella Capitale.

"Da metà della prossima settimana Henrikh Mkhitaryan sbarcherà in città per le visite mediche con la sua nuova squadra, l’Inter. È tutto fatto, neppure José Mourinho è riuscito in extremis a cambiare un affare che aveva già preso una direzione decisa. Micki è stato di parola con l’Inter. E di questo l’ha ringraziato anche Simone Inzaghi, con il quale ha già parlato al telefono. Il tecnico nerazzurro gli ha illustrato nei dettagli dove pensa di poterlo utilizzare - e noi lo raccontiamo nel pezzo qui sotto -, oltre ad aver rimarcato quanto il calciatore sarà importante dentro una rosa che sarà impegnata su più fronti", riporta La Gazzetta dello Sport.