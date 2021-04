Modugno rivela: “Brozovic? Il Napoli aveva chiuso questo scambio con l’Inter”

Il retroscena di mercato raccontato dal giornalista di Sky Sport: il croato qualche anno fa poteva approdare in azzurro

Intervenuto durante Goal Show, su Piuenne, Francesco Modugno, giornalista e inviato di Sky Sport che segue da vicino il Napoli, ha raccontato un retroscena di mercato di qualche anno fa riguardante gli azzurri e l'Inter: "Marcelo Brozovic è stato a un passo dal Napoli: la società azzurra aveva di fatto concluso uno scambio con l'Inter. In nerazzurro sarebbe approdato Allan, ma poi la trattativa fallì al fotofinish. L'operazione era molto ben avviata, era quasi andata in porto. Peccato che Brozovic non sia approdato alla corte di Aurelio De Laurentiis, magari ci saremmo risparmiati l'acquisto di Bakayoko", ha poi scherzato.