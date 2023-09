Inter, rinnovata la partnership con La Molisana fino al 2026

La partnership tra Inter e La Molisana continua ad unire due brand caratterizzati dagli stessi valori di innovazione, performance e spirito internazionale: entrambe le realtà rappresentano infatti l’eccellenza del Made in Italy a livello globale e si impegnano per soddisfare la passione dei propri fan ovunque essi si trovino.

“Per il quarto anno consecutivo confermiamo la partnership con l’Inter fino al 2026 - afferma Giuseppe Ferro, Amministratore Delegato de La Molisana - E’ un orgoglio per noi essere al fianco della società nerazzurra, simbolo del calcio italiano e riconosciuto come tale in tutto il mondo. Anche La Molisana si afferma sempre più sul mercato internazionale della pasta esportando in oltre 80 paesi. Crediamo molto nel Made in Italy e soprattutto nel binomio sport e sana alimentazione per questo abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione con l’Inter e di questo siamo molto fieri”.