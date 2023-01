“Monza come Napoli”, è il tasto su cui ha battuto Inzaghi. C’è un piano per gli atttaccanti

La vittoria ha dato morale all'Inter, ma ha anche alimentato le speranze di rimonta in campionato. Ora la squadra di Inzaghi non può più fermarsi, per continuare a sognare bisogna continuare a vincere.

"Il piano è chiaro, si tratta di farlo coincidere con l’obiettivo: vincere, non fosse altro che per dar retta a Simone Inzaghi, che dopo il Napoli ha detto «dobbiamo essere bravi anche quando le cose sembrano facili». È su questo tasto che l’allenatore ha battuto con i suoi giocatori, nelle ultime ore: con il Monza con lo stesso spirito visto con il Napoli. Ed è sugli attaccanti, soprattutto sugli attaccanti, che ruotano i suoi ragionamenti di formazione. Il piano, appunto, è quelli di portare tutti e quattro gli uomini a disposizione - Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa - allo stesso livello di condizione in vista della Supercoppa del 18 gennaio. La gestione delle forze, e di conseguenza dei minutaggi, tra oggi, martedì in Coppa Italia e ancora sabato prossimo con il Verona in campionato diventa centrale", spiega La Gazzetta dello Sport.