CorSera – Morata, niente saldi dall’Atletico. Proposta dell’Inter in tre rate già respinta

L'attaccante dell'Atletico è la prima scelta dell'Inter ma l'Atletico vuole 21 milioni per il suo cartellino

Archiviata la pratica Lukaku, l'Inter cerca un attaccante per Inzaghi. Il preferito del tecnico è Alvaro Morata, ma la trattativa con l'Atletico Madrid non è semplice. E non è l'unico giocatore nel mirino della squadra nerazzurra.