Moratti: “Inter ha carte in regola per vincere ancora. Ma occhio a Napoli e Milan”

Intervistato da Tuttocagliari, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato della sfida di domenica a San Siro con il Cagliari e anche delle chance di confermarsi campione per la squadra di Inzaghi:

Si aspettava un Cagliari così in basso?

"Assolutamente no. Ha una rosa formata da ottimi giocatori che valgono decisamente di più di una zona salvezza. Potrebbe trattarsi di mancanza di armonia, non tanto sul piano umano, ma su quello del gioco. È necessario che scocchi la scintilla nella squadra".

"Starà sicuramente soffrendo tantissimo. Tiene tantissimo a questa squadra ed alla società. Sta dando tutto e di sicuro farà di tutto per uscire da questa situazione".

"Tradizionalmente le partite contro il Cagliari non sono mai facili e soprattutto scontate. L'Inter sta facendo benissimo, ma non credo che sottovaluterà l'impegno, anche perché un atteggiamento del genere potrebbe essere rischioso. L'andamento della gara dipenderà anche da come impostarla gara il Cagliari".