Moratti: “Conte? Poteva evitare una cosa. Zhang? Si guarderà in giro per capire…”

La frecciata dell'ex presidente nerazzurro al tecnico del Tottenham

Intervenuto sul canale YouTube di Gianluca Rossi, Massimo Moratti ha parlato del momento dell'Inter e non solo. L'ex presidente nerazzurro ha lanciato anche una frecciata ad Antonio Conte, reo di non aver creduto in questa squadra. "Forse non ha trovato nella società una risposta per costruire il futuro, non ha sentito quella fiducia. Ha valutato male l’Inter perché l’ha valutata troppo poco per quello che invece era. L'uscita di Lukaku e Hakimi fossero la ragione della sua uscita, in realtà Inzaghi e Marotta ci hanno fatto capire che con qualche aggiustamento la squadra funziona lo stesso e funziona meglio. Conte alla fine ha fatto questo passo, che a lui andrà benissimo perché adesso è al Tottenham, però poteva evitare di farlo così".