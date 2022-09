Moratti: “Inter, difficoltà negli scontri diretti. Lukaku manca. Inzaghi? Hanno pazienza…”

"Le difficoltà innanzitutto derivano dal risultato negativo che la squadra ha ottenuto nel primo scontro diretto di questa stagione contro la Lazio all'Olimpico. È una squadra che va in difficoltà negli scontri diretti. La squadra, forse, per il momento ha perso un pochettino di fiducia. E anche la mancanza di Romelu Lukaku è da tenere in considerazione. Tutto questo, messo insieme, sembra far intendere che sia il tecnico il responsabile, ma non sempre l'allenatore è il responsabile della mancanza di risultati".