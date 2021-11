Moratti: “Inzaghi ha il sostegno illimitato dell’Inter: rispetto a Conte…”

Il pensiero dell'ex presidente dell'Inter sull'attuale allenatore nerazzurro: "Ha il sostegno illimitato della società"

Da Luciano Spalletti a Simone Inzaghi, passando per Antonio Conte. Degli ultimi tre allenatori dell’ Inter ha parlato così Massimo Moratti , ex presidente nerazzurro, nell’intervista rilasciata a Il Mattino.

“È molto perbene, totalmente diverso come carattere da Conte. Poi mi piace come fa giocare l’Inter: ha il sostegno illimitato della società. Non ne ha bisogno al momento, ma non è una cosa di poco conto”.