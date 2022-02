Moratti a Julio Cesar: “Volevo Buffon, arrivasti tu. Con te all’Inter…”

Lo scambio simpatico tra l'ex presidente nerazzurro e uno dei pilastri del Triplete conquistato nel 2010

"C'è una cosa che non mi hai mai detto e che vuoi dirmi ora?". Inizia così la chiacchierata al primo rosso del Meazza tra Julio Cesar e Massimo Moratti per Prime Video. L'ex attaccante argentino, tra gli eroi del Triplete dell'Inter, ha provato a stuzzicare il suo ex presidente, papà di tante generazioni nerazzurre.