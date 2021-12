Moratti: “Inter ha maturità per avere continuità. Champions? Dipende da chi peschiamo”

L'ex presidente dell'Inter, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato della sfida di questa sera con il Real Madrid

"Stasera la viviamo speranzosi, l'Inter mi sembra che stia giocando molto bene. Poi non è nemmeno una partita cattiva, perché siamo passati tutti e due. Inzaghi è stato davvero bravo. Dipenderà chi peschiamo dopo nel prossimo turno e come andremo avanti. Ho l'impressione che l'Inter abbia la calma e la maturità per poter avere continuità. Dovremo vivere una primavera bella. Mourinho in difficoltà? E' normale, è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po' sfortunato sul primo gol e gli è crollato il mondo addosso"