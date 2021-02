Milan-Inter, Moratti: “Scaramantico. Ma a farcela domani strada in discesa”

L'ex presidente nerazzurro ha parlato anche della partita di domani ai microfoni di Skysport24

Massimo Moratti è davvero triste per quanto accaduto a Bellugi. E nell'intervista concessa a Skysport24, l'ex presidente dell'Inter ha parlato soprattutto del difensore scomparso oggi a seguito di una malattia che non gli ha dato tregua.

Alla fine dell'intervista però gli hanno chiesto un pensiero sul derby di domani. La scaramanzia non gli ha permesso di dire troppo ma ha detto: «Dire qualcosa sulla gara di domani? Cosa posso dire? Proprio perché sono tifoso, per scaramanzia è difficile dire qualsiasi cosa. Certo, a farcela domani sarebbe una strada in discesa poi».