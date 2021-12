Moratti: “Ronaldo ha cambiato la storia dell’Inter. Mourinho? Se fosse rimasto…”

1 di 5

MORATTI E L'INTER

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del giornale greco Gazzetta.gr. Tanti i temi affrontati da Moratti, dal suo amore per i colori nerazzurri al Triplete e non solo.

Hai ereditato il tuo amore per l'Inter da tuo padre?

Ovviamente. La mia prima, o meglio, la mia vera passione per l'Inter mi è stata trasmessa da mio padre e mia madre. L'amore di mio padre, che era un uomo fantastico, ci ha fatto innamorare perdutamente dell'Inter.

Molti dicono che sei stato l'ultimo presidente e allo stesso tempo un tifoso di una squadra: nel calcio manca un po' di romanticismo oggi.

È vero (ride). Ero e sono un tifoso. Per me l'Inter è un po' come una famiglia. Ripeto che l'Inter è stata un legame coeso nella mia famiglia. Uno spazio di gioia, ma anche di dovere, uno spazio sempre connesso alla nostra vita. Questo ha stabilito, direi, una facilità nella mia comunicazione con la squadra e il suo pubblico. Beh, sì, sono un tifoso.

Vai ancora allo stadio a vedere le partite dell'Inter?

Sì, certo, vado spesso allo stadio. La passione è rimasta la stessa, le emozioni sono cambiate. Quando sei presidente non è la stessa cosa, non è così facile (ride). Prendi tutto il peso, sollevi il carico, sei obbligato ad assorbire tutti i colpi. Soprattutto quando non sta andando bene. Essere un tifoso è un po' più facile che essere presidente.

Se potessi tornare indietro nel tempo, rifaresti tutte queste grandi cose che hai fatto per l'Inter?

Forse non farei gli errori che ho fatto. Anche se gli errori fanno parte della vita, a volte ti portano al successo, diventano la tua passione e non lasci le cose al caso. Si commettono errori sia nel calcio che nella vita. Ma nel calcio tutto avviene in fretta e... in pubblico. Quando sei al comando, vedi le cose in modo diverso. Fai quello che fai per gli altri, non per te stesso. Quando sei al comando cerchi di essere corretto, ma anche di trovare quei meccanismi che ti facciano evitare il più possibile gli errori. Sono errori che ti fanno soffrire, come è successo a me. Ma va bene soffrire per il calcio, ci sono cose più serie nella vita che ti faranno molto più male. La cosa buona che devi fare è abituarti all'idea che farai degli errori, ma anche questi assumeranno una dimensione più grande di quella reale.

Ti sei mescolato a tante grandi personalità del calcio. Un ex giocatore, allenatore o presidente rivale è diventato tuo amico lungo la strada?

Uno che è mio amico da sempre è Roy Hodgson. È stato uno dei primi allenatori che ho avuto, ma è vero che siamo rimasti amici dopo. Con molti allenatori ho avuto un buon rapporto. Sappi che i presidenti e gli allenatori sono i due che fanno più male. Roy era il mio migliore amico. Certo ho avuto un buon rapporto con Mancini, che amo molto, con Mourinho, con cui siamo tanti amici. Gli sarò sempre grato e i miei sentimenti per lui sono sempre molto amichevoli.

Mourinho dice le parole migliori per te ovunque si trovi e ovunque si trovi. Come lo spieghi e cosa diresti a chi dice di non essere più in grado di allenarsi ai massimi livelli?

Penso che la difficoltà che Mourinho sta affrontando in questo momento è che è in una nuova avventura. Un'avventura iniziata qualche mese fa e se volete il mio parere l'ambiente a Roma non è per niente facile. La squadra ha buoni giocatori, ma non abbastanza. Con il COVID e tutto questo non è facile. Poi ci sono gli infortuni. È l'ambiente romano che porta tante difficoltà. Roma è un posto meraviglioso, ma sai cosa si dice? Più un posto è bello, più difficoltà ha.