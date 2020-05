Moratti: “Ecco perché avevo appoggiato Icardi. Lautaro, non lo cederei. Stupito da Lukaku”

In occasione del suo compleanno ha rilasciato diverse interviste. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha raccontato diversi aneddoti sulla squadra che lui aveva costruito e che ha vinto tutto.

Ha parlato però anche del presente del club nerazzurro. In un’intervista concessa a Il Giornale.it ha detto: « Conte mi piace molto e la società sta facendo benissimo e sta facendo di tutto per rendere la squadra ancora più forte e competitiva. I dirigenti stanno lavorando bene e poi c’è il mister che ha un grande carattere e l’ha conferito alla squadra».

«Questa Inter può arrivare molto in alto, deve solo continuare a lavorare con perseveranza. Il gap con la Juventus lo si colma magari iniziando a vincere qualcosa ma penso che l’Inter sia sulla strada giusta per potercela fare», ha aggiunto.

All’ex patron nerazzurro hanno anche fatto una domanda su Icardi, sul fatto che nella diatriba con la società nerazzurra lui si era schierato dalla sua parte: « L’ho fatto perché sentivo di farlo, Mauro è un bravo ragazzo. Io penso sia stata una questione di principio, anche giusta da parte della società. In estate c’è poi stata la possibilità di venderlo ad un prezzo elevato e penso che abbiano concluso un’operazione che poteva essere conveniente per tutte le parti in causa ».

E ha parlato anche del possibile addio di Lautaro Martinez: «Lukaku è molto di più di quello che pensavo. Oltre a essere bravo ragazzo, per bene è proprio grande attaccante davvero. Lautaro invece è fortissimo, un attaccante dei sogni con un tasso tecnico elevato e sopra la media che ti fa pensare in grande. Non lo venderei mai ma poi nel calcio d’oggi queste cose contano poco perché ci sono tante variabili che entrano in gioco».

(Fonte: ilgiornale.it)