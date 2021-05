Moratti: “Suning gruppo fortissimo, spero momento sia superabile. Ammiro Conte”

Nel corso dell'intervista concessa all'emittente Rete Oro, Massimo Moratti ha analizzato anche il difficile momento economico in casa Inter

Marco Macca

Nel corso dell'intervista concessa all'emittente Rete Oro, in cui ha lungamente parlato dell'arrivo di Josè Mourinho alla Roma, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha analizzato anche il difficile momento economico in casa nerazzurra. Ecco le sue parole:

"Suning? Un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è una famiglia perbene: il papà è un uomo positivo, il figlio ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia. Conte? Ha fatto bene dov’è andato e ha fatto bene anche nell’Inter, e non era scontato. Lo ammiro per quello che ha fatto".

SUPERLEGA - "Tentativo di certe squadre di guadagnare a tutti costi. Purtroppo questa facilità non esiste per nessuno, se non per le dittature e per i monopoli. In una situazione come quella attuale una situazione non al passo con i tempi e non accettabile. Il cambiamento è stato notevole, mi manca l’adrenalina che una squadra di calcio può darti. Ma è stata un’esperienza bellissima che ricordo con grande piacere ed è un privilegio essere il presidente di una squadra di cui si è tifosi".

(Fonte: Rete Oro)