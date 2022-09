Moratti: “Spero la famiglia Zhang possa resistere. Peccato non ci fosse Lukaku. Barella…”

“La situazione della famiglia Zhang? Sinceramente non ne so niente, non so come giudicare la cosa, non conosco la situazione a fondo. Spero che la famiglia Zhang possa resistere, sinceramente non posso dire altro”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato dall’ANSA. "Barella in panchina? Inzaghi avrà avuto le sue ragioni per farlo, anche io mi aspettavo giocasse per dare più spinta a centrocampo, se l’allenatore ha deciso così avrà avuto le sue ragioni. E peccato non ci fosse Lukaku, in una partita così sarebbe stato fondamentale".