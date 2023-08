Marko Arnautovic vuole tornare all'Inter. Saputo dell'offerta dei nerazzurri, l'attaccante sta spingendo per far ritorno a Milano, svela Matteo Moretto di Relevo. "L'Inter contatta il Bologna per Marko Arnautovic. L'attaccante non vuole perdere questa grande opportunità e sta spingendo per tornare a Milano", ha scritto su Twitter.