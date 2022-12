Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Mario Sconcerti

A 74 anni si è spento Mario Sconcerti. Il giornalista era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine

Lutto nel mondo del giornalismo: a 74 anni si è spento Mario Sconcerti. Come riporta il Corriere della Sera, il giornalista era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine.