CdS – Moses, affare ancor più complicato di Spinazzola-Politano: il piano dell’Inter. E Giroud…

“Saranno le sue condizioni fisiche a stabilire se Victor Moses indosserà la maglia dell’Inter. Con l’affare legato a Spinazzola che è saltato, adesso è il nigeriano di passaporto inglese la principale opzione per la fascia. Prima di chiudere la trattativa, però, i dirigenti nerazzurri vogliono garanzie sullo stato di salute dell’esterno di proprietà del Chelsea che la scorsa estate è andato in prestito al Fenerbahce”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito a Victor Moses, esperto esterno di fascia che piace all’Inter di Conte. L’ex Chelsea, però, non ha giocato tanto in Turchia non per scelta tecnica ma per problemi fisici (due infortuni al flessore).

TEST FISICI? – Per capire se il nigeriano sarà il secondo acquisto dell’Inter si dovranno attendere test medici, “ma la situazione potrebbe essere ancora più complicata rispetto alla vicenda Spinazzola-Politano. Perché? Perché le società coinvolte in questo caso sono tre ovvero Inter, Chelsea e Fenerbahce. I turchi sono disponibili a restituire il calciatore ai Blues e a risparmiare un ingaggio importante, ma a quel punto il Chelsea vorrebbe garanzie sul fatto che Marotta e Ausilio lo acquistino per non ritrovarselo di nuovo a Cobham e dover pagare lo stipendio. L’Inter dal canto suo non intende impegnarsi a… scatola chiusa. Le diplomazie sono al lavoro per individuare una soluzione (visite “preventive”?). Il giocatore dal canto suo preme per ritrovare il suo “maestro” e rilanciarsi”, spiega il Corriere dello Sport che spiega come, dopo una richiesta iniziale di 10 milioni di sterline, il Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto.

GIROUD – Chi invece resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro è Olivier Giroud. Inter e Chelsea hanno un accordo di massima – 4 milioni più 1 di bonus – ma l’Inter non affonderà il colpo finché non sarà ceduto Politano. “La logica porta a credere che una soluzione sarà cercata con forza perché i nerazzurri si sono impegnati con Olivier e non vogliono rimangiarsi la parola data, ma quanto meno ci sarà bisogno di aver pazienza qualche altro giorno. Giroud ieri non era neppure in panchina nel match contro il Newcastle e non vede l’ora di fare le valigie. In teoria potrebbe tornare in corsa anche Llorente, un altro che Conte ha già allenato, ma uno scambio di prestiti con il Napoli è ostacolato dalla volontà di Politano di andare solo alla Roma”, chiosa il Corriere dello Sport.