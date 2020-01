Di Marzio – Inter, fatta per Moses: ok del Chelsea per fare le visite domani. Ecco i dettagli

Le parole di Piero Ausilio confermano il principio di accordo tra Inter e Chelsea per Victor Moses. Il giocatore, attualmente in prestito al Fenerbahce, è destinato a lasciare la Turchia per vestire il nerazzurro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Italia nella giornata di domani, visto che il Chelsea ha autorizzato Moses a svolgere le visite in Italia nella giornata di domani.