Inter, il vero motivo del no di Lautaro: “C’è una cosa che trova inaccettabile”

Calciomercato.com spiega il motivo del rifiuto di Lautaro Martinez al rinnovo con l'Inter e le parole del suo procuratore

Marco Astori

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, che hanno rivelato un rifiuto da parte del giocatore al rinnovo con l'Inter. Calciomercato.com spiega le parole del procuratore e i motivi del no del ragazzo: "Le parole confermano che tra le parti c’è una trattativa per il rinnovo ma chiariscono il rifiuto da parte del calciatore a una prima proposta nerazzurra, che stando alle indiscrezioni sarebbe di 4,5 milioni di euro più bonus. Inaccettabile per Lautaro, che si aspetta uno stipendio da circa 6 milioni a stagione, in linea con gli altri big della rosa. Da qui il no del suo procuratore, Camano, che provocatoriamente ha risposto “Stiamo bene così”.

Perché? Il motivo è semplice: se versate a Lautaro uno stipendio di poco superiore a quello di Pinamonti, non potete pretendere 90 milioni per una sua eventuale cessione e io sono autorizzato a portarvi un'offerta più adeguata a quelli che sono i suoi attuali compensi. Più o meno questa la riflessione dell’entourage del centravanti argentino, che si guarda in giro. L’Inter sa che andare allo scontro sarebbe solo un danno.

È vero, c’è un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida solo per l’estero, ma per il bene di tutti sarebbe importante giungere a una conclusione entro la fine di questo mercato. L’Inter ha incassato il primo no di Lautaro, l’Atletico Madrid è alla finestra e Camano sa muovere i fili giusti. Sarà una lunga e calda estate, per l’Inter e per Lautaro".