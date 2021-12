Mourinho: “Inter di un altro livello, non si può minimamente paragonare alle altre”

Le dichiarazioni dell'allenatore portoghese al termine della gara vinta in casa dell'Atalanta

La Roma torna a vincere contro una grande. I giallorossi hanno battuto l'Atalanta con un rotondo 4-1. Al termine dei 90' José Mourinho ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Spirito fantastico, i giocatori sapevano che giocare contro l'Atalanta non puoi essere mai in controllo della partita per 90', ci sono periodi in cui devi difendere basso e soffrire. La squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. L'arbitro bravissimo perché in questo tipo di partite e come gioca l'Atalanta, oggi c'era bisogno di un arbitro di questo livello di esperienza. Anche noi bravissimi, abbiamo interpretato bene il modo di uscire, siamo stati bravi a interpretare e complimenti ai ragazzi".

"Karsdorp con i parastinchi distrutti, in grande difficoltà, sapeva che in panchina non c'era nessuno che faceva il suo ruolo, questo tipo di sacrificio di cui la squadra ha bisogno. Dopo aver sentito che non si vinceva da 19 mesi che non si vinceva, Da 20 minuti la Roma non vince contro una squadra da top cinque. Davanti? Possiamo guardare, però possiamo guardare anche la nostra panchina, il livello di giocatori giovani inesperti. Una cosa è fare cambi per migliorare la squadra, un'altra è fare cambi per l'emergenza. Abbiamo bisogno di recuperare giocatori che sono infortunati, però penso che questa mentalità di oggi deve essere importanti per i giocatori. Quando giochi con una squadra di questo livello, non parlo nemmeno dell'Inter perché per me è di un livello che non si può paragonare con nessun'0altra squadra in Serie A, però Atalanta, Napoli, Milan, per fare punti contro di loro non basta lavoro tattico, bisogna mettere un tipo di carattere che oggi i giocatori hanno avuto.".