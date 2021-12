Mourinho: “Primo gol ridicolo. Con questi giocatori non riesco ad avere…”

Le parole dello Special One in conferenza stampa al termine della gara che la Roma ha perso contro l'Inter

Al termine della gara vinta dall'Inter contro la Roma, José Mourinho ha commentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni di un deluso Special One per la bruciante sconfitta contro i nerazzurri: "Era ovvio, per me, che sarebbe stata una gara difficile ma non mi aspettavo di prendere un gol come il primo perché è stato un gol ridicolo. Io come allenatore ho avuto tante sconfitte, feeling negativi con i giocatori, ma con questi giocatori non riesco ad avere feeling negativo. I ragazzi nonostante tutte le difficoltà, hanno fatto il massimo, io sto con loro".